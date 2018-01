Crianças europeias preferem vida real à internet; diz pesquisa - Link - Estadão

Uma nova pesquisa com crianças europeias de entre oito e 14 anos feita pela Walt Disney mostra que elas são ambientalistas que amam os pais, sabem navegar pela rede e adoram videogames.

O estudo com 3.020 crianças de toda a Europa –que a Disney chamou de Geração XD– revelou que, ao mesmo tempo que abraçam tecnologias de última geração, elas também mantêm valores familiares tradicionais, e usam a Internet para brincar e para fazer liçao de casa.

“Crianças da Geração XD têm uma compreensão superior de questões sócio-econômicas, profundos valores familiares e já demonstram padrões de comportamento que terão um grande impacto no futuro”, disse a diretora-executiva de Pesquisa para os Canais Disney na região da Europa, Ásia e Oriente Médio, Victoria Hardy, em comunicado com os resultados da pesquisa.

Apesar da popularidade e prevalência de redes sociais como o Facebook, quase um terço dos entrevistados disse preferir encontrar os amigos pessoalmente, embora 44% tenham dito que a Internet ajuda a manterem contato.

Mais de sete em cada 10 crianças disseram que usam a Internet principalmente para jogar games, enquanto 59% afirmaram que usam a Web ao longo do dia para fazer tarefas escolares.

As crianças da Inglaterra, Alemanha, França, Espanha, Itália e Polônia também manifestaram um forte sentimento de responsabilidade, com 90% delas afirmando que é importante cuidar do planeta, e 74% dizendo que reciclam lixo regularmente.

“Quando eu crescer eu quero ser…”

Profissões que estão por aí há bem mais tempo que a internet continuam a ganhar a atenção da juventude européia. As cinco profissões mais citadas na pesquisa são veterinário, professor, jogador de futebol, médico e delegado. “O que é engraçado é que esses adolescentes estão abraçando, na sua visão de mundo, tanto a tecnologia de ponta quanto os valores familiares tradicionais”, afirma Tom Dunmore, editor da revista Stuff.

Prós e contras

Já Ann Buchanan, diretora do Centro de Pesquisas sobre Pais e Filhos de Oxford, afirma que diversos estudos provam que crianças que passam muito tempo na frente da televisão ou do computador se tornam mais violentas. Porém, ela acredita que a “revolução tecnológica foi benéfica para as crianças, permitindo que elas se socializem e tenham acesso à informação”.

(Reuters)