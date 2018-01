Crise japonesa pode afetar produção do iPad - Link - Estadão

A Apple pode enfrentar uma escassez de componentes essenciais para produzir o iPad 2, à venda desde o dia 11 nos Estados Unidos, como resultado do terremoto no Japão, segundo relatório da empresa de pesquisas IHS iSuppli divulgado nesta quinta-feira, 17.

Consumidores exibem seus iPad 2 comprados na loja da Apple na 5a. avenida em Nova York. FOTO: Lucas Jackson/REUTERS – 11/03/2011

Vários componentes da nova versão do tablet da Apple vêm do Japão, incluindo sua bateria e a memória flash usada para armaznar os arquivos de música e vídeo no dispositivo, de acordo com a IHS iSuppli.

A bateria do iPad 2 é fabricada pela filial da Apple no Japão, e provavelmente requer tecnologias de produção avançadas presentes no país.

“As interrupções logísticas podem causar dificuldades para a Apple conseguir esta bateria, e podeira não ser capaz de assegurar o abastecimento a partir da produção em outro país”, diz o relatório.

A produção em muitas fábricas japonesas foi interrompida depois do terremoto de magnitude 9, seguido de um tsunami, que já deixaram mais de 5.600 mortos.

A Toshiba, uma das empresas que produz memória flash NAND usada no iPad 2, interrompeu a produção em uma de suas instalações no Japão e advertiu que pode ter dificuldade para distribuir seus produtos.

Os fornecedores de outros componentes cujas fábricas não foram afetadas provavelmente sentirão o impacto para distribuir os produtos e receber matéria-prima, afirma o relatório.

A Apple lançou o iPad 2 nos Estados Unidos na semana passada, com uma grande demanda e muitas lojas esgotaram o estoque. Os analistas estimam que a empresa tenha vendido 1 milhão de unidades durante o primeiro fim de semana de lançamento.

O tempo de espera atual para encomendar um iPad pela loja online da Apple é de quatro a cinco semanas. A Apple não quis dizer de que forma esses pedidos seriam afetados.

