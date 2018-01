Cristo Redentor será iluminado com cores dos finalistas da Copa - Link - Estadão

Não será dessa vez que o Cristo será iluminado de verde e amarelo. FOTO: Divulgação / Twitter Não será dessa vez que o Cristo será iluminado de verde e amarelo. FOTO: Divulgação / Twitter

SÃO PAULO – A final da Copa do Mundo 2014 está decidida: Argentina enfrenta a Alemanha no próximo domingo, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.

E este ano os torcedores terão uma novidade: poderão apoiar o seu time de preferência votando via Twitter para escolher com as cores de qual time o Cristo Redentor será iluminado, no Rio de Janeiro.

Para votar, os usuários devem escrever por qual time estão torcendo, Alemanha ou Argentina, junto com a hashtag #ArmsWideOpen (braços abertos, em português).

Os votos estão valendo a partir de agora e vão até o domingo, 12 de julho. A Arquidiocese do Rio de Janeiro vai iluminar o Cristo Redentor das 19h até 21h no próximo sábado com as cores do time que receber mais votos. A cor da iluminação pode mudar nesse intervalo de acordo com os votos recebidos em tempo real.