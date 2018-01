Crítica polêmica sobre Boteco São Bento volta a blog - Link - Estadão

Crítica polêmica sobre Boteco São Bento volta a blog

A gerência do Boteco São Bento e a equipe do blog Resenha em Seis finalmente alcançaram um acordo sobre a polêmica surgida no começo do mês. Após um controverso post no blog, que afirmava que o Boteco São Bento era “o pior bar do sistema solar”, o site começou a receber comentários de pessoas que tentavam se passar por integrantes da direção do estabelecimento.

19/10/2009 | 17h24