Crowdfunding cresceu 81% em 2012 - Link - Estadão

LONDRES – Sites de financiamento coletivo de projetos ajudaram companhias e indivíduos a levantarem 2,7 bilhões de dólares em 2012, um aumento de 81% em relação ao ano anterior, segundo dados divulgados nesta segunda-feira, 8.

Conforme bancos passaram a conter empréstimos por causa de regras de capital mais rígidas e maior incidência de fiscalização de autoridades, o sistema de “crowdfunding”, originado nos Estados Unidos como maneira para se levantar recursos para levar adiante projetos criativos, se expandiu rapidamente como uma fonte de financiamento.

Muitos sites oferecem atualmente a pequenos investidores oportunidade de ganharem juros com empréstimo de dinheiro a indivíduos ou pequenas empresas, enquanto outros permitem que as pessoas invistam quantias pequenas como 15 dólares em companhias, em troca por participação acionária.

O interesse sobre crowdfunding cresceu depois que o presidente norte-americano, Barack Obama, assinou legislação conhecida como “JOBS” no ano passado para legalizar o sistema.

O mercado está crescendo, mas ainda é bem pequeno em comparação com o financiamento bancário para pequenas e médias empresas, que no Reino Unido apenas somou 28,7 bilhões de libras (US$ 43,4 bilhões) nos primeiros nove meses de 2012, segundo o Banco da Inglaterra.

Os volumes de crowdfunding no mundo alcançaram a cifra de US$ 2,66 bilhões em 2012, alta ante o 1,47 bilhão levantado no ano anterior, segundo pesquisa da Massolution, uma empresa de consultoria especializada no setor. Em 2011, o crescimento foi de 64%.

A Massolution previu que US$ 5,1 bilhões serão levantados por plataformas de crowdfunding este ano, se voltando mais ao financiamento de novos negócios e pequenas empresas em vez de projetos sociais, categoria mais popular atualmente.

A América do Norte representou a maior parte do volume, com US$ 1,6 bilhão no último ano, crescimento de 105% sobre 2011.

Um dos negócios de crowdfunding mais divulgados no ano passado envolveu a fabricante de relógios inteligentes Pebble Technology, que levantou mais de 10 milhões de dólares por meio do site Kickstarter, 100 vezes a meta.

Fundos levantados por sites de empréstimos aumentaram 111%, para US$ 1,2 bilhão, enquanto projetos de crowdfunding envolvendo venda de ações ao público foram responsáveis pela menor porção do total, recebendo US$ 116 milhões.

Como o sistema de crowdfunding é relativamente novo, ainda não há dados sobre índices de fracasso ou de retornos médios para investimentos acionários.

“Pode ser difícil conseguir retorno com investimento no estágio inicial de um negócio, mas o crowdfunding adiciona flexibilidade a isso ao abrir as empresas para uma base mais ampla de investidores que não estão necessariamente investindo para obter retorno”, disse Liam Collins, conselheiro da Nesta, uma organização de caridade que promove a inovação.

A Autoridade de Regulamentação da Indústria Financeira dos EUA e o órgão fiscalizador do mercado de capitais norte-americano (SEC) estão trabalhando em regras para o crowdfunding e têm pedido aos sites para se registrarem voluntariamente como um primeiro passo. /REUTERS

