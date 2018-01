Crowdfunding para projetos pornô - Link - Estadão

Site Offbeater financia filmes, livros e aplicativos de entretenimento adulto

Mandroid, o “tamagotchi erótico” FOTO: Reprodução

Se alguém quiser a usar a internet para arrecadar dinheiro para fazer um filme pornô, a ideia certamente fracassará. Kickstarter, Catarse e outras plataformas de crowdfunding não aceitam projetos de entretenimento adulto. Agora, porém, há um lugar para isso: o Offbeater.

Já são 22 projetos e 1.500 usuários inscritos. As ideias vão além do batido filme pornô. Há livros de arte, jogos, manual de educação sexual gay, programas de televisão e aplicativos. Por exemplo, o mandroid, que reúne todos os sites pornográficos favoritos do usuário e fica “animado” ao saber de detalhes de sua vida sexual. Tudo dividido em categorias que correspondem a preferências sexuais.

Conseguir emplacar uma ideia, no entanto, é mais difícil do que nos outros sites do gênero. Antes de começar a arrecadar dinheiro, é preciso ser aprovado pela equipe do site. A segunda etapa é conseguir um número mínimo de votos da comunidade inscrita. Só depois disso o Offbeater dá a habilitação para receber os recursos.