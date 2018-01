Cuba cria sua Wikipédia - Link - Estadão

Cuba irá lançar nesta terça-feira, 14, sua própria versão do Wikipédia, enciclopédia online em que os Estados Unidos, seu inimigo ideológico, é descrito como “império de nossa época”.

A EcuRed (www.ecured.cu), inspirado na popular enciclopédia online Wikipédia, já contava com 19.345 artigos de referência, biografias e trabalhos acadêmicos nesta segunda-feira, 13.

“Sua filosofia é a acumulação e desenvolvimento do conhecimento com o objetivo democratizador e não-lucrativo de um ponto de vista descolonizador”, diz a apresentação do site.

A enciclopédia poderá ser consultada em Cuba por cerca de 1,6 milhões de pessoas com acesso à Internet ou, na maioria dos casos, a uma intranet de sites aprovados pelo governo.

As autoridades culpam o embargo comercial imposto há quase meio século pelos Estados Unidos, o “império de nossa época”, segundo a EcuRed, por sua baixa taxa de conectividade.

“Se caracteriza historicamente por fazer uso da força contra outras nações e países de territórios e recursos naturais para colocá-los a serviço de suas empresas e monopólios”, diz a entrada sobre os EUA.

A EcuRed também conta com uma extensa biografia do líder cubano Fidel Castro, incluindo seu papel após a doença que lhe tirou do poder em 2006.

“Hoje escreve e participa da luta de ideias a nível mundial. Por sua autoridade moral, influi em importantes e estratégicas decisões da Revolução”, diz.

Também há um artigo sobre seu irmão, o presidente Raúl Castro, apresentado na EcuRed como “combatente revolucionário, dirigente político, estadista e chefe militar”.

“Contribuiu com relevantes aportes às lutas do povo cubano em defesa de sua soberania e independência”, diz a enciclopédia sobre Raúl Castro.

A EcuRed não menciona as reformas econômicas introduzidas este ano por Raúl Castro para atualizar o modelo socialista cubano e que estão sendo objeto de debate nacional.

