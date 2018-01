Cuidando do próprio quintal - Link - Estadão

SÃO PAULO – Um levantamento do laboratório de ornitologia da Universidade de Cornell mostrou que 75% das espécies de pássaros ameaçadas de extinção nos Estados Unidos está em áreas privadas.

Para incentivar os cidadãos a cuidar de seus quintais e preservar o habitat dos animais, a universidade apostou na tecnologia e as redes sociais. Criou a comunidade YardMap, que mapeia os quintais dos usuários e os orienta de acordo com sua localização georgráfica.

Na inscrição, o YardMap pede que o cidadão gere um mapa de sua propriedade. Ele será a base para que o programa forneça informações específicas a respeito da fauna e flora locais. Assim, o usuário sabe que espécies deve plantar e onde instalar bebedouros para os pássaros.

A integração com as redes sociais permite que os mapas sejam compartilhadios, achar outros membros do YardMap nas proximidades e trocar informações. Todos os dados são usados nas pesquisas dos ornitólogos da Universidade de Cornell.

A intenção da universidade é criar uma rede de cientistas-cidadãos que ajude os pesquisadores a mapear as espécies com os dados fornecidos pelos usuários. Segundo o site do YardMap, foram cadastrados 2472 mapas até agora. Por enquanto, o site só reúne dados dos Estados Unidos