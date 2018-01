Curtir" no mundo real" - Link - Estadão

Eles surgiram no Facebook e se espalharam pela web. Agora, uma ação publicitária em Israel leva o botão ‘curtir’ do Facebook à uma nova dimensão: a real.

A ideia foi utilizada no Coca Cola Village, um parque para adolescentes. Ao entrar no local, os frequentadores ganham pulseiras de identificação conectadas à conta do Facebook. Quando gostam de alguma coisa dentro do parque, eles podem acionar o botão bracelete e ter o ‘like’ publicado em seus perfis no Facebook.

“Nós estamos continuamente procurando por maneiras de conectar o mundo físico ao virtual. A ideia atrás da “máquina de curtir” é uma solução definitiva. É um método inovativo e pioneiro, e através dele a possibilidade de envolver os seus amigos do Facebook em eventos e experiências que estão acontecendo em torno de você se torna uma realidade muito verdadeira”, disse Enon Landenberg, presidente da Edologic.

Será que pega?