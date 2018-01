Curtir um aplicativo - Link - Estadão

A Open Graph, plataforma que possibilitou que outros sites usem as ferramentas sociais do Facebook, está chegando ao ambiente móvel, de acordo com Eric Tseng, chefe da divisão de produtos mobile da rede social.

Na conferência MobileBeat 2010, em São Francisco, Tseng afirmou que o Facebook “realmente vê o mobile como futuro”, e que os botões ‘Curtir’ serão vistos em aplicativos para aparelhos portáteis em breve. A ideia é levar os equivalentes dos plugins sociais para os apps que não possuem funções sociais próprias.

Durante sua fala, Tseng focou na publicidade móvel, criando um cenário em que recomendações de amigos do Facebook e informação geolocalizada andam juntas. Se aplicativos de lojas podem anunciar promoções para atrair consumidores, também poderão incorporar a opinião dos amigos do usuário e até dados de localização – tudo isso dentro de um contexto de personalização, sem parecer abusivo ou invasivo.

Sem entrar em detalhes, Tseng disse que “inevitavelmente, as lojas de aplicativos se tornarão mais sociais. Ter cada vez mais aplicativos é ótimo, mas o usuário médio não vai navegar por centenas deles em seu celular”. E fez um apelo aos desenvolvedores presentes: “Por favor, comecem a construir essa funcionalidade (social) dentro dos seus aplicativos hoje”.

Segundo ele, o lançamento da Open Graph deve começar como atualizações para os kits do Facebook para iPhone e Android. A rede social já conta com 150 milhões de usuários móveis.