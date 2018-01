CVM faz alerta sobre ofertas iniciais de moeda virtuais - Link - Estadão

CVM informa que algumas Ofertas Iniciais de Moeda podem estar sujeitas à legislação e à regulamentação específicas.

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) divulgou um comunicado afirmando estar atenta às recentes inovações tecnológicas nos mercados financeiros global e brasileiro, citando especificamente o avanço das operações conhecidas como Ofertas Iniciais de Moeda (Initial Coin Offerings, ICOs). A autarquia esclarece que certas operações de ICO podem estar sujeitas à legislação e à regulamentação específicas.

As ICOs são captações públicas de recursos, tendo como contrapartida a emissão de ativos virtuais, também conhecidos como "tokens" ou "coins". Dependendo do contexto econômico de sua emissão e dos direitos conferidos aos investidores, esses ativos virtuais podem representar valores mobiliários, regulados pela CVM. No comunicado, o órgão regulador faz esclarecimentos sobre os riscos associados a essas ofertas.

As ofertas de ativos virtuais que se enquadrarem na definição de valor mobiliário - sujeito a regulação da CVM - e não seguirem a regulamentação serão tidas como irregulares e estarão sujeitas às sanções e penalidades aplicáveis. O órgão regulador informa que até o momento não foi registrada nem dispensada de registro nenhuma oferta de ICO no Brasil.

"A CVM permanece atenta à evolução das ICOs e, sendo o caso, tomará, no momento apropriado, as medidas cabíveis no âmbito de sua competência legal, de forma a assegurar a estabilidade e o contínuo desenvolvimento do mercado de capitais brasileiro". Segundo a autarquia há, por outro lado, operações de ICO que não se encontram sob a competência da CVM, porque não configuram ofertas públicas de valores mobiliários.

O órgão regulador do mercado esclarece que valores mobiliários ofertados por meio de ICO não podem ser legalmente negociados em plataformas específicas de negociação de moedas virtuais (chamadas de "virtual currency exchanges"), uma vez que estas não estão autorizadas pela CVM a disponibilizar ambientes de negociação de valores mobiliários no território brasileiro.

A autarquia também alerta para riscos inerentes à participação de potenciais investidores em operações de ICO: risco de fraudes e esquemas de pirâmides; inexistência de processos formais de adequação do perfil do investidor ao risco; risco de operações de lavagem de dinheiro e evasão fiscal/divisas; prestadores de serviços atuando sem observar a legislação aplicável; material publicitário de oferta que não observa a regulamentação da CVM; riscos operacionais em ambientes de negociação não monitorados pela CVM; riscos cibernéticos (como ataques à infraestrutura, sistemas e comprometimento de credenciais de acesso aos ativos) associados à gestão e custódia dos ativos virtuais; risco associado a ativos virtuais e seus sistemas; volatilidade dos ativos virtuais; risco de liquidez; e desafios jurídicos e operacionais em casos de litígio com emissores, inerentes ao caráter virtual e transfronteiriço das operações com ativos virtuais.

A CVM recomenda aos potenciais investidores que, para evitar o risco de fraude, verifiquem no site da autarquia se o ofertante das moedas virtuais é emissor registrado na CVM ou se a oferta foi registrada ou dispensada de registro. Além disso, destaca que seus canais de atendimento ao investidor encontram-se à disposição para receber denúncias e reclamações sobre possíveis irregularidades em tais operações.

Os investidores devem avaliar atentamente as características de tais operações, de forma a identificar sinais indicadores de irregularidades, tais como: altos retornos garantidos, pressão para participar das transações imediatamente, ofertantes ou ofertas não registradas na CVM, ausência de requisitos mínimos para a participação em tais operações, entre outros.