'Cyber Monday' movimenta comércio eletrônico dos EUA - Link - Estadão

Os consumidores norte-americanos entraram com tudo nas promoções e ofertas online durante a Cyber Monday (segunda-feira de descontos após o feriado de ações de graças), gastando US$ 1 bilhão e fazendo da segunda-feira, 29, o dia mais movimentado de compras, de acordo com novos dados.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

A empresa de pesquisas ComScore disse que a receita cresceu 16% em relação ao ano passado, movimentando US$ 1,03 bilhão nesta segunda-feira a primeira vez que o total de gastos chegam a mais de US$ 1 bilhão em um dia. Desde o início de novembro, o comércio online aumentou 13%, somando US$ 13,55 bilhões.

Os compradores acolheram as ofertas encontradas online na segunda-feira, disse o presidente da ComScore Gian Fulgoni. Ainda não está claro se a tendência vai continuar em dezembro.

“Enquanto prevemos mais dias em que serão gastos mais de um bilhão de dólares durante esta temporada de compras, apenas o tempo vai dizer se o gasto dos consumidores ficará no mesmo nível que temos visto até agora”, afirmou ele em comunicado.

Outra empresa de pesquisa de mercado, a Coremetrics, da IBM, disse que as vendas durante a Cyber Monday cresceram 19,4% em relação ao ano passado.

A Cyber Monday também foi o dia mais movimentado do PayPal. Os pagamentos online cresceram 19% sobre 2009. Embora esteja crescendo rapidamente, os gastos online representam apenas entre 8% e 10% do total da temporada de fim de ano.

Os dados sobre a Cyber Monday foram divulgados um dia depois de um relatório mostrar que a confiança dos norte-americanos na economia atingiu o maior índice em cinco meses, e animou os varejistas que esperam um gasto maior. Mas os consumidores também estão esperando mais tempo por ofertas e estão gastando com mais cuidado enquanto a taxa de desemprego continua alta.

De acordo com os dados da ShopperTrak, as receitas de lojas em shoppings permaneceu no mesmo nível durante o fim de semana após o feriado de ações de graças, mas o movimento cresceu 2,8%.

A ComScore disse que o número de consumidores online cresceu menos que o total de receitas, subindo 4%, para 9 milhões. A média do valor gasto em cada compras online subiu 12% (US$ 114,24 cada), de acordo com o levantamento.

A Cyber Monday foi batizada pela Federação Nacional de Varejo dos EUA em 2005 para descrever o início da temporada de compras online de fim de ano. A ideia era aproveitar que as pessoas voltavam para casa para trabalhar depois de um feriado prolongado e fariam compras com descontos em suas mesas de escritório.

O dia de promoções nunca foi o dia mais movimentado do comércio eletrônico nos EUA, mas ganhou relevância ao mostrar cada vez mais aos consumidores que haviam descontos neste dia. Quase 90% dos varejistas norte-americanos fizeram alguma promoção na segunda-feira de descontos este ano, comparado a 72% em 2009.

Os dados mostram que, apesar de as conexões de banda larga terem se tornado comum nas residências, cerca de 49% do total gasto veio de pessoas fazendo compras a partir do computador do trabalho. O número é 4% menor que o do ano passado segundo a ComScore.

As compras feitas a partir dos computadores em residências cresceram 4%, somando 45% dos dólares gastos no dia de promoção. Consumidores internacionais foram responsáveis pelos 6% restantes.

O fato de as pessoas fazerem compras a partir do trabalho sugere que elas estão “comprando presentes e evitando o risco de que seus filhos, maridos ou esposas descubram o que vão ganhar”, disse Fulgoni.

Os dados consolidados da Cyber Monday serão divulgados na quinta-feira, quando os varejistas devem publicar os resultados de novembro.

/ Mae Anderson (ASSOCIATED PRESS)