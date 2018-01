Da Lama ao Caos; 15 anos - Link - Estadão

Nação Zumbi hoje: Jorge Du Peixe, Lúcio Maia, Dengue, Pupilo, Toca Ogan e Gilmar Bola 8

O debute começa hoje, com um show gratuito da Nação Zumbi em Garanhuns (PE). A apresentação faz parte do Festival de Inverno de lá – mas, se você não estiver em Pernambuco, pode acompanhar a apresentação ao vivo, que será exibida em streaming a partir das 21h no site do projeto Pernambuco Nação Cultural. Além da banda, Fred 04, Otto, BNegão, Edgar Scandurra e Arnaldo Antunes são os convidados para recontar a história de “Da Lama ao Caos”.

Enquanto viajava a caminho de Garanhuns, o baixista Dengue conversou com

o Link. Sem nenhuma resistência por tocar novamente músicas antigas, Dengue estava animado e adiantou o que a banda vai apresentar mais tarde. Falou também a relação da banda com a tecnologia e o relançamento (torto) em vinil do disco histórico.

Dá para adiantar o setlist do show de hoje?

Vamos tocar o disco inteiro, na ordem, da primeira a última música. Vamos tocar tudo do jeito que está no disco. Lógico que reformulamos algumas coisas, já fazem alguns anos que tocamos essas músicas. Então elas estão adaptadas.

Vocês pretendem fazer uma turnê com esse show?

Não tem muita pretensão. A gente está achando tudo muito bom, os ensaios foram tão bons… Porque realmente precisamos fazer uma coisa para comemorar.

[kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/F7_IEi72QwM" width="425" height="344" wmode="transparent" /]

“A cidade”, do mesmo disco, no mesmo show

Em relação aos 15 anos do disco, vocês vão lançar uma reedição em vinil. Como está isso?

Já foi lançado, na verdade. Mas nós não temos relação com isso, não ganhamos nada com isso. Tivemos que comprar os nossos para guardar, né.

É mesmo? [a gravadora Sony relançou "Da Lama ao Caos" na coleção 'Meu primeiro disco'. Cada LP custa cerca de R$ 150]

Sim, eles tinham os direitos e não falaram nada para a gente. Pode botar aí.

Vocês planejam fazer alguma ação online, jogar o disco na rede?

Confira o show da banda ao vivo a partir das 21h: www.nacaocultural.pe.gov.br