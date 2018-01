Dados da rede do PS3 foram expostos - Link - Estadão

A Sony confirmou que dados pessoais de seus usuários ficaram expostos depois que um ataque hacker tirou do ar a PlayStation Network há uma semana. Dados como nome, endereço, e-mail, data de aniversário, username, senha, login, pergunta de segurança e histórico de compras, entre outros, puderam ser acessados pelos hackers que conduziram o ataque, segundo afirmou a Sony em comunicado nesta terça, 26. A PlayStation Network tem cerca de 77 milhões de assinantes no mundo, que acessam o serviço em seus consoles, como o PlayStation 3 e o portátil PSP, para comprar e baixar jogos e até filmes e séries de TV.

A fabricante do PlayStation 3 afirmou que “não há evidências” de que os números de cartões de créditos tenham ficados expostos, mas não descarta essa possibilidade. Ela fez um alerta aos usuários: “Nós estamos advertindo vocês que seu número de cartão de crédito (excluindo o código de segurança) e a data de expiração podem ter sido obtidos”, diz a empresa em um post no blog do PlayStation.

As informações dos usuários da PlayStation Network e da rede do serviço Qriocity, que disponibiliza áudio e vídeo para os consumidores de produtos da Sony e também foi atacada por hackers, ficaram comprometidos entre 17 e 19 de abril, segundo a companhia.

No comunicado, a Sony explica que é possível emitir alertas de fraude para as contas do cartão de crédito por meio de três empresas dos Estados Unidos, o que foi recomendado pela empresa. A Sony também aconselha seus usuários a ficar atentos para ligações, mensagens e correspondências que peçam por informações pessoais e prometam resolver o caso.

“A Sony não vai entrar em contato com você de nenhuma forma, incluindo e-mail, pedindo pelo número do cartão de crédito, código de segurança ou outras informações de identificação pessoal”.

A Sony disse que pode restaurar alguns dos serviços de suas redes, que contam com mais de 77 milhões de pessoas cadastradas, em uma semana.

No Brasil. Por aqui, a rede dos consoles da Sony nunca foi lançada, apesar da promessa da empresa em agosto do ano passado, quando a empresa anunciou a venda do PS3 oficialmente no Brasil. Muitos usuários, porém, se cadastram usando endereços nos Estados Unidos e números de cartões de crédito internacionais.

Em nota, a Sony Brasil lamentou o prejuízo à privacidade dos usuários. ”Lamentamos que a PlayStation Network e os serviços Qriocity estejam suspensos e informamos que estamos trabalhando com toda a dedicação para que os dois voltem ao ar o quanto antes”, afirmou a empresa, que não deu detalhes sobre a quantidade de usuários afetada no País .

“Os nossos esforços para resolver esta questão envolvem a reconstrução de nosso sistema para reforçar ainda mais a nossa infraestrutura de rede. Embora esta tarefa seja demorada, decidimos que é preciso todo o tempo necessário para fornecer um sistema com segurança. Agradecemos a paciência dos usuários até hoje e até o momento de conclusão do projeto. Continuaremos a atualizá-los sempre que possível.”

/ Com informações da Reuters