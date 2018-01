Dados de localização são valiosos para futuro do Google"" - Link - Estadão

Dados sobre a localização de aparelhos Android e computadores com o navegador Chrome são “extremamente valiosos” para o futuro do Google, disse gerente de produtos da empresa em e-mail de 2010. O documento que remonta uma conversa entre Steve Lee e Larry Page, atual CEO do Google, foi cedido à justiça, em função de um processo movido contra o Google no ano passado, segundo a publicação The Wall Street Journal (WSJ).

Google e Apple foram convocadas recentemente para um audiência no Senado dos Estados Unidos para esclarecer pontos sobre a prática denunciada por pesquisadores de coletar dados da localização de aparelhos com seus respectivos sistemas operacionais e manterem um banco de dados com as informações, obtidas sem a necessária autorização pelo usuário.

Segundo o Google, as empresas captam informações sobre hotspots Wi-Fi, que por sua vez ajudam a determinar a localização de aparelhos celulares e computadores que estejam fazendo uso da rede. A prática resulta em uma maior eficiência para serviços de geolocalização, por ser (a técnica via hotspots) mais eficiente que a tradicional de GPS (por satélite).

“Eu não posso precisar o quão importante o banco de dados de localização Wi-Fi do Google é para o nosso Android e para a estratégia de produtos móveis”, escreveu Steve Lee. O e-mail se tornou público após a empresa Skyhook abrir processo contra o Google por interferir em suas negociações com a Motorola (que queria comprar o banco de dados de localização da Skyhook, que é pago, mas acabou usando o do Google, que é gratuito) e por violação de patente relacionada a coleta de dados.

No documento, Steve Lee ressalta a Page a importância da coleta de informações de localização por celulares Android. Isso porque, como ele diz, no início de 2010 a empresa teve que parar de obter tais dados, pois fora acusada de obter informações pessoais de redes wireless sem proteção. Na época, o Google usava os carros do Street View para a prática.

A Skyhook, empresa de 2003, acumulou um banco de dados com mais de 500 milhões de pontos Wi-Fi, diz o WSJ. No e-mail de maio do ano passado, Lee afirmava que o Google possui 300 milhões de pontos e, por eles, captava a localização de dispositivos a um alcance de 100 metros.

O Google, assim como a Apple, deve se apresentar no Senado para prestar depoimento na terça-feira, 10, deste mês.