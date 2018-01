Dança das cadeiras - Link - Estadão

Esta semana foi agitada na Nokia. A maior fabricante de celulares, que já havia anunciado na sexta, 10, a saída de seu CEO, Olli Pekka Kallasvuo, viu, na segunda, 13, o presidente do setor de smartphones e serviços, Anssi Vanjoki, renunciar a seu cargo. O detalhe é que Vanjoki era cotado para a vaga de Kallasvuo.

A crise na Nokia não é nova. Desde 2009, a finlandesa vem perdendo participação no mercado de aparelhos portáteis, que por sua vez cresceu 24% no período, segundo o instituto Gartner. Para o lugar de Kallasvuo, foi anunciada a contratação de Stephen Elop, chefe da divisão de negócios da Microsoft. Ele assume o cargo amanhã. E na vaga de

Vanjoki, entrará Mary McDowell, na Nokia desde 2004.

Diante de tanta mudança, na terça, 14, o presidente do conselho da empresa, Jorma Ollila, veio a público anunciar que fica na Nokia até 2012. No mesmo dia, a empresa promoveu o Nokia World, seu mais importante evento, em que apresentou novos modelos de smartphone, o C6-01, o C7 e o E7. O C6-01 tem câmera de 8 MP e Symbian^3 (a última versão do sistema operacional da Nokia) e custa € 260. O C6 tem 8 GB de memória e custa € 335 euros. O E7 tem teclado QWERTY e, no mais, especificações iguais às do C6 e C7. /AGÊNCIAS

—-

Leia mais:

• Link no papel – 20/09/2010