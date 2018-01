Dança dos robôs - Link - Estadão

Está para surgir um humanóide mais simpático do que o Nao:

Apesar da cara de japonês, o Nao foi desenvolvido na França já é usado para fins de pesquisa. O robô pesa pouco mais de quatro quilos, é equipado com um processador AMD, alto-falantes, microfones, câmeras e se conecta à internet via Wi-Fi. Sua bateria dura em torno de 90 minutos. Foi desenvolvido em Linux mas é compatível com Windows e MAC OS. E é totalmente programável.

A expectativa é que ele esteja disponível para o público em geral a partir do ano que vem. Deve custar em torno de US$ 7 mil.