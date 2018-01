Dançando na Apple Store - Link - Estadão

Trevor é um jovem morador de Miami, cidade do Estado da Florida nos Estados Unidos com três lojas oficiais da Apple espalhadas. Trevor é um aficcionado por produtos Apple e, como prova, dono de um iPhone 3GS e um MacBook. Mas ser dono de aparelhos Apple não é premissa suficiente para acusá-lo de Applemaníaco. Não, Trevor dá mais indícios de seu amor por um mania que o garoto adquiriu há cerca de dois anos. Trevor ou iTr3vor (mudar o nome colocando um “i” antes foi um fator levado em consideração para o diagnóstico) costuma levar seu Mac para Apple Stores (não só de Miami) e realizar coreografias no mínimo desinibidas de músicas de divas pop como Lady Gaga, Ke$ha ou Britney Spears.

O cara criou um canal no Youtube e se dedica preenchê-lo com vídeos feitos por ele e nos quais ele também é o protagonista. O menino virou um pequeno meme e seus vídeos chegam a 500 ou 700 mil visualizações. O menino se julga tão estrela que criou um site próprio com vídeos, informações sobre próximos vídeos e uma seção de FAQs (!).

Confira seu desempenho em Born This Way, de Lady Gaga, em um Apple Store, na qual o garoto não parece ser muito notado (ou ser grande novidade por lá).

Será que a fórmula padrão viral realmente funciona?