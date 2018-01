De funcionário da Microsoft a rei do pornô japonês na AppStore - Link - Estadão

Este ex-funcionário da Microsoft chamado Eugene Lin conseguiu o sonho de todo programador: ficar rico fazendo aplicativos para iPhone. E ele conta em seis minutos (e em inglês) como passou de criador de aplicativos rejeitados (teve um que dizia se o usuário era ou não o Michael Jackson, outro que ganhava o usuário que jogasse o iPhone no chão com mais força) para o rei japonês do pornô no iPhone. Hoje, ele é o autor de um aplicativo já foi o primeiro mais vendido na AppStore japonesa, o Peekaboo, com imagens 3D de mulheres em trajes mínimos. A jogada de mestre foi traduzir a descrição do aplicativo para o japonês, “porque os japoneses são loucos por essas coisas esquisitas”, e então ver o dinheiro começar a entrar.