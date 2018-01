De novo; Apple atinge o maior valor de mercado de sua história - Link - Estadão

Maria Tereza Matos / Especial para o Estado

SÃO PAULO – A Apple alcançou hoje o seu mais alto valor de mercado, sendo avaliada em US$ 700 bilhões. O valor superou o recorde anterior ocorrido há menos de duas semanas, quando a empresa atingiu avaliação de U$ 658 bilhões.

O valor de mercado da empresa dobrou desde a nomeação de Tim Cook ao cargo de presidente da empresa em agosto de 2011. As ações, cotadas hoje a U$ 118, 20, registraram alta de 60% em relação ao ano passado e 24% de crescimento em comparação ao valor de 16 de outubro, quando foi divulgado um relatório que demonstrava fortes ganhos da multinacional.

A expectativa agora é para saber os resultados de venda dos iPhones para o trimestre de férias. Alguns analistas preveem que a empresa possa vender mais de 70 milhões de unidades por causa do tradicional crescimento de vendas da marca no fim do ano.

Wall Street antecipa que a tendência de crescimento será mantida em 2015 já que a Apple deve lançar uma nova categoria de produto com a chegada do seu relógio Apple Watch às lojas.