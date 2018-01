Decisão sobre processo contra o Google é adiada - Link - Estadão

União Europeia deixa para depois da Páscoa a decisão sobre a possível abertura de processo antitruste contra o Google

Concorrentes acusam o Google de abusar de sua posição dominante no mercado de buscas online. FOTO: Robert Galbraith/Reuters

BRUXELAS – O chefe antitruste da União Europeia disse nesta quarta-feira, 28, que decidirá somente após 8 de abril se abrirá processo formal contra o Google ou abandonará a atual investigação. A Comissão Europeia iniciou uma investigação sobre a maior ferramenta mundial de buscas na internet em novembro de 2010, após concorrentes, incluindo a Microsoft, terem acusado o Google de abusar de sua posição dominante no segmento.

O comissário de concorrência da UE, Joaquin Almunia, afirmou no começo deste ano que decidiria sobre os rumos do processo no fim de março ou começo de abril. Nesta quarta-feira, ele disse que a decisão será tomada após 8 de abril, quando será comemorada a Páscoa este ano.

“A equipe me pediu mais alguns dias, até mesmo semanas, porque na próxima semana haverá feriados para algumas pessoas”, disse ele em uma coletiva de imprensa. “Talvez após a Páscoa teremos uma consideração mais clara. Queremos avançar em nossa investigação, mas queremos avançar em uma base sólida, não por pressão”.

