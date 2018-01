Declínio do Windows afeta lucro da Microsoft - Link - Estadão

Satya Nadella, presidente da Microsoft prestes a completar um ano no cargo, aposta em serviços na nuvem. FOTO: AP Satya Nadella, presidente da Microsoft prestes a completar um ano no cargo, aposta em serviços na nuvem. FOTO: AP

SÃO PAULO – Windows em queda, Xbox e nuvem em ascensão. É uma maneira resumida de descrever os resultados que a Microsoft divulgou ontem para o segundo trimestre fiscal de 2015. O software para PCs e laptops, o produto mais conhecido da empresa, confirmou seu declínio na era do smartphone.

Por outro lado, o console de videogame foi o mais bem-sucedido dos EUA no Natal, com 6,6 milhões de unidades vendidas. Além disso, a receita com serviços comerciais na nuvem (que inclui o pacote Office 365 e a plataforma Azure), considerados um dos focos principais da empresa atualmente, registrou avanço de 114%.

Em comparação com o mesmo período no ano anterior, o lucro caiu 10,7%, passando de US$ 6,56 bilhões para 5,86 bilhões. Com isso, as ações caíram 2% ontem, depois de meses batendo recordes. A receita da empresa, por outro lado, subiu 8% em relação ao segundo trimestre fiscal de 2014, para US$ 26,4 bilhões.

A receita com a plataforma Windows, embarcada em computadores para o consumidor final, de marcas como Asus e Lenovo, teve retração de 13%. Já a venda de pacotes Windows e Office para empresas subiu 3%, fato que foi considerado uma “surpresa”, segundo disse a diretora financeira da empresa, Amy Hood, à Reuters.

Na semana passada, a Microsoft promoveu um evento para anunciar o Windows 10, nova versão do sistema que “pulou” a edição 9 e deixa para trás o controverso Windows 8, rejeitado por muitos usuários por sua mudança radical no visual e maneira de operar.

A venda de aparelhos celulares, que passaram a fazer parte do portfólio da empresa com a conclusão da aquisição da Nokia em abril do ano passado, totalizou US$ 2,3 bilhões. De acordo com a empresa, foram vendidas 10,5 milhões de unidades de smartphones Lumia, “impulsionadas pelo crescimento de smartphones acessíveis”. A receita com os tablets Surface aumentou 24%.

Office

Dentre os vários produtos ligados à nuvem que a empresa oferece, o pacote Office 365 é o maior destaque. O número de assinantes subiu 30% no trimestre passado, em comparação com o anterior, atingindo a marca dos 9,2 milhões.

O pacote, conjunto de programas que inclui os populares Word, PowerPoint e Excel, foi lançado em 2014 para o iPad, da rival Apple. Em novembro, a empresa resolveu tornar o programa gratuito em sua versão básica em qualquer plataforma móvel e chegou a oferecer um reembolso aos usuários que pagaram pelo Office durante os meses em que era cobrado.