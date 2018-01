Dedo do meio para o Google - Link - Estadão

Alguns artistas negaram. Outros, não apenas negaram: ficaram ofendidos e disseram em alto e bom som. Por exemplo, o ilustrador Gary Taxali, cujos desenhos já apareceram em publicações como Newsweek e Fortune.

Em seguida, no texto (já deletado, mas arquivado aqui), Gary postou um desenho endereçado para o Google e para “todas as empresas com termos e pagamentos de m*”:

“Não desperdicem mais o meu tempo. Estou ocupado trabalhando para clientes que respeitam os artistas e vocês estão desperdiçando o meu tempo com suas solitações. Então, para vocês, eu ofereço uma saudação especial que, espero, vão mantê-los afastados”, finalizou.

Será que o desenho dá um bom fundo para o Chrome?