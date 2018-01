Deezer libera streaming de graça na web e no celular - Link - Estadão

Agora, é possível ouvir música de maneira ilimitada no Deezer – ainda que com anúncios no meio. FOTO: Reprodução Agora, é possível ouvir música de maneira ilimitada no Deezer – ainda que com anúncios no meio. FOTO: Reprodução

SÃO PAULO – O serviço de streaming de música Deezer anunciou nesta quinta-feira, 10, que irá liberar a audição de músicas na web totalmente de graça para qualquer usuário, da mesma maneira como hoje acontece em serviços rivais como o Spotify – que depois de muito lenga lenga está finalmente chegando ao Brasil.

Se antes havia limite de tempo para que usuários testassem o serviço – apenas 10 horas de música por mês eram oferecidas, com interrupção de anúncios -, agora a Deezer passa a liberar a audição na web (mantendo as propagandas, é claro).

Além disso, a empresa também liberou seu serviço mobile gratuitamente para iOS, Android, Blackberry, Windows Phone e Windows 8. Nessa segunda função, entretanto, o ouvinte não poderá escolher o que ouve: algumas listas de reprodução, baseadas no que o usuário já escutou antes, serão executados de forma aleatória – e com mais interrupções de anúncios.

A empresa também continua com seus planos de assinatura: o Premium custa R$ 8,90 mensais e limpa os anúncios do sistema, além de oferecer som mp3 com até 320kbps. Já o Premium+ sai por R$ 14,90 por mês e fornece conteúdo exclusivo, como lançamentos antes do período oficial.

Spotify

O anúncio do Deezer vale para todo o mundo, mas aqui no Brasil adiciona mais um capítulo da recente história dos serviços de streaming de música com a chegada do Spotify ao país, depois de muitos meses de espera. A empresa já começou a enviar convites para quem se cadastrou em seu site com o email.

Para quem recebeu o email, é possível escolher entre dois planos (Free, que deixa escutar de graça com anúncios, e o Premium, por US$ 5,99 por mês. Sim, os preços são em dólar). Ainda não há previsão de quando o serviço será liberado para qualquer usuário.