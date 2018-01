Deezer vai remunerar desenvolvedores - Link - Estadão

Serviço de streaming lançou programa mundial para remunerar desenvolvedores por cada novo usuário conquistado com aplicativos

SÃO PAULO – O serviço francês de streaming de música Deezer, que estreou no Brasil no início do ano, começou a remunerar na quarta-feira, 13, desenvolvedores do mundo todo que utilizarem sua API (Interface de Programação de Aplicativos) para criar aplicativos relacionados ao universo da música.

Detalhe da home do Deezer. FOTO: Reprodução

Os desenvolvedores serão pagos por cada novo usuário que se inscrever no serviço por meio de um aplicativo. O valor será equivalente ao custo do pacote de assinatura escolhido pelo usuário em seu país. Isso significa que se o usuário for brasileiro, o desenvolvedor pode receber R$ 8,90 ou R$ 14,90, valores cobrados pelos dois pacotes oferecidos no País. Se for um usuário europeu, por exemplo, o valor pago corresponderá ao custo do serviço em euros.

Os aplicativos podem ser desenvolvidos tanto para a web quanto para as plataformas móveis Android e iOS. O kit de desenvolvimento está disponível em uma versão atualizada do site de desenvolvedores.

“Streaming de música não é somente sobre dar aos usuários acesso a um banco de dados de músicas. Nosso programa de afiliados e inovações tem como objetivo incentivar os desenvolvedores a levarem a música aos seus novos produtos e ideias”, disse o CEO da Deezer, Axel Dauchez, por meio de nota. A fala do executivo parece responder às críticas de alguns usuários que afirmam que o serviço oferece uma experiência melhor pela web do que pelos seus aplicativos. Com a remuneração dos desenvolvedores, a empresa tem a chance de corrigir com mais velocidade eventuais falhas.

O site Deezer App Studio, que hospeda os aplicativos do serviço, ganhou uma versão para celulares e tablets. A empresa também fez uma série de atualizações em sua API para permitir integrações mais amplas entre aplicativos sociais e o serviço de música. Com isso, as atividades realizadas por meio dos aplicativos vão aparecer na barra social da Deezer e dar mais visibilidade aos apps, buscado mais engajamento dos usuários.

Novos aplicativos

Três novos aplicativos próprios também devem ser lançados em breve. O Askking Music será uma espécie de Song Pop da Deezer, por meio do qual os usuários poderão desafiar seus contatos no serviço e amigos do Facebook a identificar músicas de suas playlists e de seus artistas favoritos.

O Moosify terá o objetivo de estimular a paquera entre dois usuários por meio das preferências musicais, enquanto o Seevl vai fornecer novas ferramentas para a descoberta de música

