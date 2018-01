Dell anuncia lucro e novo tablet - Link - Estadão

Michael Dell, presidente e fundador da Dell, mostra o novo tablet com 7 polegadas. FOTO: Robert Galbraith/REUTERS

A Dell apresentou nesta quarta-feira, 22, seu segundo computador tablet, um movimento que amplia o portfólio de dispositivos móveis da companhia e a competição com o iPad da Apple.

O tablet de sete polegadas roda o sistema operacional Android da Google, afirmou o executivo-chefe da Dell, Michael Dell, numa audiência na conferência anual da Oracle Corp., em São Francisco, nos EUA.

O executivo não forneceu outros detalhes técnicos do computador. Ele também apresentou o tablet Streak, com tela de cinco polegadas, estará disponível nas lojas no mês que vem.

O anúncio da Dell ocorre cinco meses depois da Apple iniciar a comercialização do iPad, despertando o interesse dos consumidores para a categoria emergente de computadores tablet. A Apple vendeu mais de 3,3 milhões de iPads no primeiro trimestre de vendas, enquanto uma série de outros fabricantes de computadores correm para lançar dispositivos similares no mercado. As informações são da Dow Jones.

O presidente-executivo da Dell, Michael Dell, também afirmou que a empresa caminha para gerar mais de US$ 60 bilhões em receita este ano. Falando durante a conferência Oracle OpenWorld em San Francisco, Dell disse que a empresa cresceu aproximadamente 20% nos dois últimos trimestres. “Parece que provavelmente teremos isso neste trimestre.

