Dell começa a vender seu tablet - Link - Estadão

A fabricante de PCs Dell anunciou nesta terça-feira que começará as vendas de seu tablet, o Dell Streak, ainda nesta semana. Por enquanto, o lançamento será apenas nos Estados Unidos.

O preço do aparelho avulso será de US$ 549,99 dólares, ou US$ 299,99 dólares com o contrato de dois anos da operadora AT&T. A Dell afirmou que a pré-venda será feita em seu site a partir de quinta-feira.

A empresa espera que o tablet, que conta com tela de cinco polegadas e usa o sistema operacional Android, consiga competir de igual para igual com o iPad, da Apple.

/RITSUKO ANDO (REUTERS)