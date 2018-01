Dell deve investir US$ 100 bi na China - Link - Estadão

A Dell estuda abrir uma segunda base de produção na China dentro de um plano de investimentos que poderia chegar aos US$ 100 bilhões em 10 anos, com o qual poderia se expandir até a região ocidental da China, a parte menos desenvolvida do país, mas de rápido crescimento.

A nova sede de montagem e vendas da Dell, na cidade de Chengdu, deve estar funcionando em 2011 e, com o tempo, pode gerar 3 mil postos de trabalho, disse nesta quinta-feira, 16, o terceiro maior fabricante mundial de computadores pessoais.

Outras empresas estrangeiras, desde a Hewlett-Packard até a Acer, têm realizado cortes nos últimos anos no que é agora o segundo maior mercado mundial de PCs, a China.

A Dell, que afirma deter 9% desse mercado, planeja apoiar sua expansão no país contratando 500 empregados para a sua atual base de operações na cidade costeira de Xiamen, no sudeste da China.

Os rendimentos da empresa na China cresceram 11 vezes nos últimos 10 anos, e cresceu 52% no último trimestre fiscal, segundo informou a empresa.

Somando gastos com contratações, pesquisa, construção e aquisições de fornecedores locais, a Dell estima que poderia gastar mais de US$ 100 bilhões durante a próxima década em seu mercado mais rentável fora dos Estados Unidos.

