Dell é comprada por fundador por US$ 24;4 bilhões - Link - Estadão

Michael Dell. Foto: B Mathur/Reuters – 22/3/2011

NOVA YORK – A Dell anunciou um acordo definitivo para fechar seu capital, segundo o qual seu presidente e fundador, Michael Dell, em parceria com o fundo de private equity Silver Lake Partners, comprarão a empresa em um negócio avaliado em US$ 24,4 bilhões.

O acordo avalia a Dell em US$ 13,65 por ação, o que representa um prêmio de 25,5% sobre o valor de fechamento do papel de US$ 10,88, antes dos primeiros relatos sobre o negócio emergirem em meados de janeiro.

O negócio está sendo financiado com dinheiro e ações por Michael Dell, dinheiro da Silver Lake e da MSD Capital, empresa de investimento de Michael Dell, empréstimo de US$ 2 bilhões da Microsoft e financiamento de dívida por quatro bancos.

A operação para tirar a empresa da bolsa marca o fim de uma era quando uma série de jovens empreendedores fizeram dos computadores pessoais um equipamento indispensável. As informações são da Dow Jones.

