Dell lança programa educacional no Brasil - Link - Estadão

Em vez de simplesmente embarcar no conceito de “um computador por aluno”, adotado pelo governo federal e que ainda não rendeu frutos, a Dell segue o mesmo caminho que a Intel escolheu em suas iniciativas educacionais: muito mais importante que a tecnologia aplicada dentro e fora da sala de aula, o conteúdo pedagógico e um ecossistema que faça o professor repensar como ensina são primordiais para a evolução do aluno. A tecnologia é simplesmente um meio facilitador, mas o coração do projeto é a educação.

Para seu projeto, a Dell fez uma parceria com a Universidade de São Paulo (USP) e o governo paulista. Na primeira fase do projeto, estima-se que mais de 6.000 alunos e 90 professores serão beneficiados.

O projeto é composto de salas de aula digitalizadas e também de um novo netbook de uso estritamente educacional, o Latitude 2100.

O Latitude 2100 é uma máquina bem construída. Feito para aguentar os rigores do uso contínuo pelas crianças, o netbook tem corpo emborrachado.

Se o aluno se distrai e começa a navegar pela web, uma luz de aviso se acende na tampa, avisando ao professor que o conteúdo proposto não está sendo acompanhado.

O teclado amplo, com tamanho praticamente igual que o de um notebook normal, e a tela sensível ao toque de 10,1′ facilitam bastante o uso, mesmo por adultos.

Em sala de aula, o sistema é simples, mas engenhoso. O professor controla tudo a partir de um computador conectado à uma lousa digital.

[kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/ePUQyigvJaM" width="425" height="344" wmode="transparent" /]

A lousa digital impressiona. Diferente dos modelos mais comuns, que utilizam infravermelho para detectar o movimento, a lousa da iniciativa de Dell é coberta com uma manta de sensores, fazendo-a touchscreen. A textura rugosa da lousa passa uma sensação táctil familiar quando escrevemos nela. Existem 4 cores de canetas disponíveis, para interação simultânea de 4 alunos.

Toda a conectividdade das máquinas e até do projetor é feita por wi-fi.

Além do programa Sala de Aula Conectada, a Dell também anunciou que apoiará, juntamente com a ONG CDI (Comitê para Democratização da Informática) um projeto de inclusão digital que beneficiará mais de 1.100 jovens que moram em comunidades carentes.

A Dell patrocinará 9 escolas do CDI (3 em Porto Alegre/RS, 3 em São Paulo/SP e 3 em Campinas/SP) , além de doar 55 PCs para o centro comunitário Mega CDI, no Rio de Janeiro, que será inaugurado até o final do mês.