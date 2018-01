Dell rumo à nuvem - Link - Estadão

A Dell, segunda maior fabricante de computadores do mundo, vai anunciar uma aquisição relacionada à computação em nuvem nesta terça, 2, de acordo com seu CEO, enquanto acelera a produção de sua linha de tablets para competir com rivais como a Apple.

Em um evento em Hong Kong, Michael Dell também disse que recebeu feeback de desenvolvedores, dizendo que seria mais fácil desenvolver softwares para smartphones usando Windows Mobile do que Android.

“Vamos ter um número significativo de novos tablets no ano que vem”, disse. “Há um grande dabte sobre o tamanho do mercado, quem está comprando esses aparelhos, e essas questões sempre vêm à tona quando um elemento novo entra no jogo.”

A Dell não deu mais informações sobre a compra, mas a empresa recentemente se envolveu num leilão, batalhando com a rival HP para adquirir uma empresa especializada em servidores de armazenamento.

A Microsoft lançou seu novo sistema operacional para celulares no começo desse mês, uma ação que foi vista por analistas como a última chance da empresa de alcançar os celulares da Apple e com Android.

“O interessante sobre o mercado de smartphone é como ele está se transformando em algo de sistemas mais abertos”, disse Dell. “É empolgante que o Android tenha ultrapassado a Apple em termos de ativações e que isso tenha acontecido muito, muito mais rápido do que todo mundo previu”.

Fabricantes de PCs estão cada vez mais olhando para dispositivos portáteis e outras soluções corporativas para diversificar as opções além do PC, que já está largamente difundido e cujas vendas, portanto, pararam de crescer.

/ (REUTERS)