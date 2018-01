Demi Getschko é homenageado em Hall da Fama da Internet - Link - Estadão

Demi Getschko é um dos pioneiros da internet no Brasil. FOTO: Divulgação Demi Getschko é um dos pioneiros da internet no Brasil. FOTO: Divulgação

SÃO PAULO – O Brasil passou a fazer parte do Hall da Fama da Internet, prêmio que visa homenagear personalidades que de alguma maneira contribuíram para a evolução da internet em toda sua história. Demi Getschko, atual diretor do Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (NIC.br) e um pioneiro da internet no Brasil, recebeu em Hong Kong a nomeação para a categoria “conectores globais” pela Internet Society (ISOC), que criou o prêmio em 2012.

Demi foi nomeado ao lado de outros 23 indicados, com origem em 13 países. Sua contribuição à rede global mais lembrada data de 1991, quando, enquanto atuava como coordenador de operações da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, estabeleceu a primeira conexão no Brasil, entre a Fundação de Amparo à Pesquisa de São Paulo (Fapesp) e a rede Energy Sciences Network, nos Estados Unidos.

Desde 1995, Getschko é conselheiro do Comitê Gestor da Internet (CGI.br). Foi diretor de tecnologia da Agência Estado, empresa do Grupo Estado, entre 1996 e 2000, e entre 2002 e 2005; e por dois períodos foi diretor da ICANN, entidade americana responsável pela gestão de endereços da web e números IP.

Atualmente, pelo CGI.br, Demi é um dos responsáveis pela organização do evento internacional que pretende definir o futuro da governança da internet, o NETmundial, a ser realizado em São Paulo, nos próximos dias 23 e 24.

O Internet Hall of Fame já premiou indivíduos fundamentais para a história da internet como Vinton Cerf, um dos pais da internet, co-criador do protocolo TCP/IP; Tim Berners-Lee, criador da World Wide Web; Linus Torvalds, criador do núcleo Linux; Richard Stallman, ativista e responsável pelo nascimento da Fundação do Software Livre; Jimmy Wales, fundador da Wikipedia; o ativista Aaron Swartz, co-criador do RSS e do site Reddit, entre outros.