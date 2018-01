Dennis Woodside troca Motorola por Dropbox - Link - Estadão

SÃO PAULO – O CEO da Motorola, Dennis Woodside, está deixando a empresa para assumir o cargo de diretor de operações (COO, na sigla em inglês) no Dropbox.

Ainda não se sabe se Woodside deixou a Motorola voluntariamente. Mas a decisão foi tomada em meio a dois fatos marcantes para ambas as empresas. Enquanto a Motorola foi vendida pelo Google para a Lenovo, o Dropbox acaba de receber uma nova rodada de investimento de US$ 350 milhões, que levou a empresa a ser avaliada em US$ 10 bilhões.

Em novembro, Woodside veio ao Brasil para o lançamento mundial do Moto G, primeiro smartphone de baixo custo da empresa.

O Google confirmou a informação e disse que os executivos Nikesh Arora and Jonathan Rosenberg assumirão o cargo de Woodside. “Dennis e seu time reinventaram a Motorola, com produtos incríveis como o Moto X e o Moto G. Eu desejo a ele todo o melhor”, disse Larry Page, CEO do Google.

Em um e-mail para a Reuters, um porta-voz da Lenovo disse que a empresa tinha conhecimento da saída de Woodside. “Estamos totalmente comprometidos com a aquisição e nos mantemos confiantes nas lideranças do Google e da Motorola”, dizia a mensagem.

No Dropbox, a missão de Woodside será ajudar o CEO Drew Houston a expandir o negócio com velocidade e avançar no mercado mobile. Na Motorola, porém, Woodside foi mais reconhecido por sua performance com produtos, como o lançamento do elogiado Moto X, do que pelos resultados financeiros, já que em sua gestão a empresa não conseguiu voltar a gerar lucro.