Depois do Hotmail; Google e Yahoo também sofrem ataques - Link - Estadão

Os dados foram obtidos através de esquemas de phishing, onde o usuário é induzido a digitar seus dados em uma página aparentemente verdadeira, mas que redireciona a informação para spammers e usuários mal-intencionados.

O Google informa que os usuários que tiveram suas senhas reveladas estão sendo instruídos a alterá-la, mas quem quiser aproveitar para mudar a própria senha, esse é um bom momento para se proteger. Você pode mudar sua senha do Gmail clicando em Configurações (no canto superior direito da tela), e indo na segunda aba (Contas e importação), última opção (Configurar conta do Google).

