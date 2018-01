Depois do tropeço; Jawbone recupera a moral com o consumidor - Link - Estadão

Quando recebi da Jawbone a UP, uma pulseira capaz de fazer o acompanhamento da rotina de exercícios do usuário, adorei a ideia por trás do produto, mas não a sua execução. Queixei-me especialmente do fato de os dados serem transmitidos da pulseira para o iPhone por meio da entrada dos fones de ouvido.

“Espera-se que, várias vezes por dia, o usuário tire a pulseira do braço, retire a tampa da entrada do conector, insira o plugue na saída dos fones do celular, abra um aplicativo, toque no botão Sync para abrir a tela de sincronização, toque num outro botão Sync para iniciar o procedimento de sincronização, e espere enquanto os dados mais recentes são enviados do bracelete para o celular. Então, depois da sincronização, é preciso devolver tudo ao seu lugar e vestir novamente a pulseira. Toda essa história de fios e plugues transmite a impressão de um produto antiquado e mal pensado. Significa que o usuário precisa tirar o bracelete. Significa que ele vai perder aquela tampinha minúscula. E isto não é tudo: a pulseira não é nem mesmo recarregada com este procedimento. Para recarregar a bateria dela, é preciso conectar ao computador um pequeno cabo USB com entradas específicas. Um cabo que certamente acabará perdido por aí.”

Também reclamei do software, confuso de se usar.

Ontem, a empresa emitiu uma declaração extraordinária:

“Reconhecemos que este produto ainda não correspondeu às expectativas de todos – incluindo as nossas – e, por isso, estamos adotando certas medidas”, dizia o texto. “Os usuários podem solicitar, por qualquer motivo – ou mesmo sem motivo nenhum -, o reembolso total do valor pago pela pulseira UP. Isto é verdadeiro até mesmo para aqueles que decidirem ficar com a sua UP. Estamos tão comprometidos com este produto que decidimos oferecer ao público a opção de usá-lo de graça.”

A supergarantia da Jawbone parece voltada primariamente para os defeitos de hardware que fizeram com que os braceletes de alguns usuários fossem “brickados” (inutilizados). A empresa diz que descobriu onde está o problema, e interrompeu a fabricação até solucioná-lo. Enquanto isso, a Jawbone planeja também insistir na solução dos problemas encontrados no software da UP.

É mesmo uma pena que uma ideia tão inteligente e importante quanto esta tenha sido lançada dessa forma. Mas, se existe uma maneira de recuperar a moral com o consumidor e defender o público do seu produto, a Jawbone parece tê-la encontrado.,

/TRADUÇÃO AUGUSTO CALIL

* Post publicado originalmente em 9/12/2011.