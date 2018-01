Desafio do balde de gelo bate 1 bilhão de visualizações no YouTube - Link - Estadão

Até Homer Simpson entrou no desafio do balde de gelo. FOTO: Reprodução Até Homer Simpson entrou no desafio do balde de gelo. FOTO: Reprodução

WASHINGTON – Com mais de um bilhão de visualizações na internet, a popular campanha do “Desafio do balde de gelo” bateu recordes como o tema mais visto no YouTube, anunciou nesta segunda-feira o site de vídeos do Google.

Criado para arrecadar fundos para a luta contra a esclerose lateral amiotrófica (ELA), o desafio do balde de gelo gerou um grande número de vídeos e superou o viral do “Harlem Shake” com o triplo de visualizações e o dobro de vídeos postados, disse o YouTube.

A compilação de vídeos desta iniciativa, somada ao volume de vídeos compartilhados online, a transformam em “um dos temas mais populares na história da internet”, enfatizou a empresa.

O desafio partiu como uma iniciativa para angariar fundos para combater a esclerose lateral amiotrófica lançada em meados de julho em Boston pelo ex-jogador de beisebol do Boston College Pete Frates, que sofre com esta doença desde 2012.

A campanha, que arrecadou até o momento mais de US$ 100 milhões em doações, registrou o maior número de buscas em agosto em cerca de 150 países. “A princípio, mais de 90% dos vídeos se originavam nos EUA, agora a maioria provém de fora”, precisou o YouTube.

Entre os que se somaram à iniciativa figuram o ator Robert Downey Jr., a apresentadora Oprah Winfrey, o co-fundador da Microsoft Bill Gates, o CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, e o ex-presidente americano George W. Bush.

/EFE