Desafio: tirar a nudez do Chatroulette - Link - Estadão

O site Business Insider lançou uma campanha para procurar soluções para o que considera o grande problema do Chatroulette: a grande incidência de usuários sem roupas. Segundo os mentores do desafio, o serviço de conversa randômica pode ser mais bem aproveitado se não for usado apenas como meio de fácil acesso à nudez gratuita.

Para eles, todos sabem que o Chatroulette tem um “problema de pênis”, mas ninguém quer falar sobre isso. O site está aceitando ideias para resolver a questão e irá encaminhar os projetos vencedores aos responsáveis pelo Chatroulette e para empresas desenvolvedoras de tecnologia.

O desafio se chama “Resolva os problemas de pênis do Chatroulette e o ajude a promover bilhões e bilhões de debates” e aceita propostas até segunda (29).

Foto: reprodução