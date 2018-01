?Descobri um mundo de ideias novas? - Link - Estadão

Humberto Figueira, usuário que já apoiou 63 projetos pelo Catarse

SÃO PAULO – “Oi, pessoal! Isso não é spam, sou eu mesmo, Humberto, escrevendo… O Paulo está precisando da nossa ajuda para realizar um sonho.” É assim que o dentista Humberto Figueira, de 34 anos, começa um e-mail enviado na semana passada a um grupo de amigos, na tentativa de arrecadar mais fundos para um projeto que apoiou. Desde que descobriu o crowdfunding, há um ano, Figueira se tornou um “apoiador serial de projetos”. Todos os dias, entra em pelo menos um site em busca de novas ideias para financiar. Já apoiou 63 só no Catarse. “Quando gosto de um projeto, faço tudo para que ele aconteça, como se fosse meu”, diz.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+ no Tumblr e no Instagram

Qual a sua motivação para apoiar o crowdfunding?

Fiquei encantado com o mundo de ideias novas e criativas que encontrei. Acho fascinante ver projetos ganharem vida e saber que faço parte disso. Quando apoio um projeto, entro todo dia para ver como está a arrecadação, fico feliz a cada novo apoiador e vibro quando a meta é atingida.

Como escolhe os projetos que vai apoiar?

Vejo os que mais mexem comigo e vão trazer algum benefício para a comunidade.

Qual o principal problema do crowdfunding?

Em metade dos casos a recompensa oferecida não é entregue. Depois de atingir a meta, muitos dos criadores somem e não dão satisfação.

Quanto você investe em cada projeto?

No começo investia R$ 50, depois comecei a apoiar com o mínimo possível. Hoje, depende do projeto. No último mês gastei um total de R$ 300.

—-

Leia mais:

• Financiamento coletivo é nova forma de consumo

• Sites financiam de atletas a bandas iniciantes

• Link no papel – 3/6/2013