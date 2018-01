Descubra as antenas de celular em volta de você - Link - Estadão

Na reportagem de capa do Link desta semana, citamos o projeto Open Cell ID. Uma das coisas mais bacanas do projeto que mapeia as antenas de celular, é poder ver todas elas no Google Earth. Basta clicar aqui, baixar e abrir o arquivo. Achei incrível saber que há três antenas a menos de um quarteirão de diâmetro da minha casa, segundo os dados do projeto.

O mais interessante é que todo esse banco de dados é criado coletivamente. Cada usuário baixa um aplicativo para o celular e envia ao projeto as informações sobre as antenas às quais o telefone se conecta. Cada antena tem uma identificação própria (cell ID, ou identificação da célula), que pode ajudar a encontrar a posição de cada usuário de telefone celular. Na prática, quanto mais gente colaborar, mais precisas serão as informações.

Por que fazer isso? A 8motions, que coorderna o Open CellID, quer criar um banco de dados aberto. Assim, desenvolvedores de sites e programas para celular podem aproveitar a informação para detectar a localização da pessoa e, com isso, fornecer serviços dedicados para cada um dos usuários.