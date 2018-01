Desencaixotando o iPad - Link - Estadão

Diversos vídeos já apareceram no YouTube mostrando as primeiras imagens amadoras do iPad. O tablet da Apple chega às lojas oficialmente no sábado, mas apenas nos Estados Unidos. Confira abaixo o desencaixotamento de um iPad novinho em folha:

O iPad será vendido em modelos de 16, 32 e 64 Gb, com preços entre US$ 500 e 700. A partir do final do mês também serão disponibilizados modelos com conexão 3G.