Desenhos com o corpo e GPS - Link - Estadão

Badzielec’s Uncle at EveryTrail

Map created by EveryTrail: GPS Community

Ele faz o desenho – ou planeja a rota – e percorre os caminhos com o GPS. Usa aplicativos como MotionX GPS, RunKeeper e o MapMyRun para traçar os lugares por onde andou.

Hoje, sete quilos a menos e três maratonas depois, Berezinski sobe os mapas no Every Trail. Mas ele não é o único.

Com a popularização do GPS, muita gente está fazendo do desenho com GPS um estilo de vida. Só neste ano serão vendidos 240 milhões de celulares com GPS.

O fenômeno, porém, não é tão recente. O site GPS Drawing coleciona vários desenhos feitos na terra, no céu e no ar desde o ano 2000.

Deu no New York Times.