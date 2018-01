Desenvolvedor une bitcoin e Minecraft na esperança de oficializar a moeda virtual - Link - Estadão

BitQuest leva o bitcoin ao mundo de Minecraft. FOTO: Reprodução BitQuest leva o bitcoin ao mundo de Minecraft. FOTO: Reprodução

SÃO PAULO – Com o objetivo de popularizar ainda mais a moeda virtual Bitcoin, um programador chileno decidiu levá-la para um ambiente digital superpovoado de jovens conectados: o do jogo Minecraft. O game online, no qual o jogador fica imerso em um mundo quadrado e complexo no qual pode extrair e criar qualquer coisa que lhe venha à mente, permite a criação de servidores paralelos. Cada um deles pode assumir a forma e receber quantos jogadores o seu criador quiser.

O chileno, apelidado Mego, criou um chamado BitQuest (mais informações em bitquest.co), no qual os participantes podem trocar as esmeraldas que encontrarem por um bit (equivalente a um milionésimo de bitcoin). Atualmente, a unidade da moeda é cotada a US$ 350 ou R$ 1.023 (dependendo do serviço de câmbio).

No jogo, o usuário deposita as esmeraldas em baús, que funcionam como caixas eletrônicos. O servidor conta atualmente com 1,2 mil usuários cadastrados, e Mego espera ver esse número crescer ainda mais.

“Somos um bando de jogadores doidos que querem que o bitcoin se torne a moeda oficial dos mundos virtuais”, diz o site. “Minecraft é a plataforma perfeita para iniciarmos essa revolução.”