Desenvolvedora de 'Angry Birds' cortará até 130 funcionários - Link - Estadão

Pekka Rantala (à direita) terá a tarefa de reverter crise na Rovio. FOTO: Divulgação/Rovio

HELSINQUE – A desenvolvedora finlandesa de games para dispositivos móveis Rovio, detentora da marca Angry Birds, planeja cortar até 130 empregos na Finlândia, ou 16% de seu quadro de funcionários, dizendo que o crescimento não tem sido tão forte como esperado e que precisa de uma estrutura mais simples.

Buscando se tornar uma marca de entretenimento no mesmo nível da Walt Disney, a Rovio expandiu a marca Angry Bird para uma série animada de TV, brinquedos e roupas. A companhia também está trabalhando em um longa metragem animado, que deve estrear em 2016.

A companhia, no entanto, tem enfrentado dificuldade para reter usuários em meio a concorrência de novos jogos, com o lucro operacional caindo pela metade no ano passado para € 36,5 milhões (US$ 46 milhões) devido a investimentos e estagnação nas vendas.

“Temos montado nossa equipe presumindo crescimento mais rápido do que se concretizou. Como resultado, anunciamos hoje que planejamos simplificar nossa organização … também precisamos considerar possíveis reduções de funcionários”, disse o presidente-executivo Mikael Hed em comunicado.

Analistas disseram que a Rovio tem sido lenta em responder a uma mudança em jogos gratuitos para smartphones e tablets que geram receita quando jogadores compram itens virtuais para conseguir sucesso nos games.

A Rovio introduziu recursos do tipo em seus jogos mais recentes como Angry Birds Stella e Angry Birds Go!, mas ainda não viu uma repetição do sucesso do game original lançado em 2009.

/ REUTERS