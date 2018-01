Desenvolvedora do Angry Birds assina acordo com Lego - Link - Estadão

DIVULGAÇÃO

A empresa finlandesa Rovio disse nesta segunda-feira, 8, que assinou um acordo com a fabricante de brinquedos dinamarquesa Lego para lançar uma linha de brinquedo de montar Angry Birds como uma aposta para reanimar seu negócio baseado no popular jogo para celular.

A Rovio, cujos lucros de 2014 caíram 73% devido a uma queda nas licenças da marca Angry Birds com brinquedos, roupas e doces, disse que o lançamento do brinquedo Lego vai coincidir com o lançamento do longa-metragem Angry Birds em 2016.

O jogo Angry Birds, no qual os jogadores usam um estilingue para atacar porquinhos que roubam os ovos dos passarinhos, é o maior aplicativo de celular de todos os tempos, mas a marca tem perdido apelo e a Rovio está tendo dificuldades para produzir novos games de sucesso.

A companhia espera que o filme ajude seu negócio a retomar o crescimento. A Rovio recentemente cortou 110 empregos, ou 14% de sua força de trabalho.

/REUTERS