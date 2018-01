Desmontada rede de pedofilia no Facebook - Link - Estadão

Uma rede internacional de pornografia infantil que operava via Facebook foi desativada com a ajuda do site, disse a polícia australiana nesta sexta-feira, 27. Onze pessoas foram indiciadas na Austrália, Grã-Bretanha e Canadá. O grupo utilizava a rede social para expor e distribuir as imagens.

O jornal The Sydney Morning Herald informou que o Facebook sabiam sobre a pornografia e teriam desativado as contas dos usuários envolvidos, mas não haviam informado à polícia.

O Facebook e a Polícia Federal australiana emitiram uma declaração conjunta em resposta ao relatório dizendo que “o site tomou atitudes imediatamente após o início da investigação policial e sua ajuda foi essencial para desmantelar o grupo internacional de pornografia infantil”.

A declaração reconhece as dificuldades da rede social em deter o grupo, já que os usuários poderiam criar novas contas falsas após terem as suas desativadas. “É importante que os prestadores de serviços de conteúdo, incluindo o Facebook, procurem constantemente por material contendo exploração infantil em seus sites, e, em seguida, informem as autoridades sobre seus resultados”.

A polícia australiana disse que começou a investigar o caso em março após um agente secreto ter criado um perfil online no Facebook e ter sido abordado por um membro do grupo ilegal.

Em junho, a investigação passou a agir também nos Estados Unidos, Canadá, Grã-Bretanha, Alemanha, África do Sul e Suíça. Segundo a polícia, a investigação continua.

Joe Sullivan, chefe de segurança do Facebook, disse que um membro da sua equipe irá visitar a Austrália, onde a empresa não tem funcionários, em setembro para reuniões com a polícia e defensores de segurança infantil.

Ele disse que o Facebook e a polícia australiana estavam produzindo protocolos a fim de garantir que atividades ilegais sejam relatadas o mais rapidamente à polícia.

AP