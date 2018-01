Devagar e sempre: Bing cresce - Link - Estadão

Vai demorar até que o mercado norte-americano de buscas exiba outro líder que não o Google. Ainda assim, outros buscadores seguem na disputa. Na última semana, a comScore, líder em medições de audiência digital nos EUA, divulgou os números da busca de dezembro de 2009 e mostrou que o Bing teve um crescimento de 6% de novembro para dezembro, ainda que no balanço final os buscadores da Microsoft só tenham crescido 0,4% no período.

O Google continua na dianteira, com 65,7% das 14,7 bilhões de buscas feitas no mês da pesquisa. O Yahoo! segue em segundo lugar, com 17,3%, e a Microsoft tem ficou com 10,7% das opções dos internautas. Outras redes também detêm uma pequena porcentagem, como a Ask Network (3,7%) e a AOL LLC (2,6%).