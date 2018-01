Developer Day 2010: a agenda - Link - Estadão

O Google divulgou a agenda do encontro brasileiro de desenvolvedores. O evento acontecerá no dia 29 de outubro em São Paulo.

A empresa realiza por todo o mundo encontros para que desenvolvedores aprendam e troquem experiências sobre criações em suas plataformas. No encontro mundial, o Google I/O, a empresa reuniu 5 mil desenvolvedores em São Francisco, na Califórnia.

As edições regionais, é claro, são menores e duram apenas um dia, mas trazem os mesmos temas debatidos na edição mundial. São três principais: Android (com sessões sobre desempenho e criação de aplicativos), Chrome e HTML5 (a empresa ensinará a criar um aplicativo para a Chrome Web Store) e Plataforma de nuvem (com sessões sobre o Google App Engine e Google Web Toolkit, entre outros).

O evento terá como palestrantes o brasileiro Mario Queiroz, vice-presidente de produtos, e Eric Tholome, diretor de gestão de produtos para desenvolvedores. E, assim como na edição mundial, o encontro terá a participação do Grupo de Usuários de Tecnologia Google (GTUG) de São Paulo.

O evento acontecerá no Hotel Sheraton São Paulo WTC (Avenida das Nações Unidas, 12551). As incrições começam no dia 15 de setembro.