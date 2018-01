Devolução de produtos comprados no Natal baterá recorde - Link - Estadão

Após recordes nas vendas de fim de ano, varejistas terão que dar conta de milhares de devoluções

Consumidores em loja dos Estados Unidos. FOTO: Jae C. Hong/AP

Após as festas de fim de ano vem a ressaca para as varejistas: lidar com milhares de devoluções de produtos nesta semana. Com o fim da temporada de Natal, quando houve vendas recordes no comércio eletrônico, as taxas de devolução devem atingir máximas históricas na terça-feira para a United Parcel Service (UPS).

A companhia de entregas espera ter de gerenciar mais de 550 mil devoluções nesta terça-feira, 3, um volume recorde, alta de quase 8% em relação a um ano antes. Vários outros dias durante a primeira semana de 2012 também terão mais de meio milhão de devoluções, disse a UPS.

“Esse definitivamente será o ano com mais devoluções”, disse à Reuters o diretor de marketing da divisão de varejo e produtos de consumo da UPS, Ken Burkeen.

A boa notícia para as varejistas é que a maior parte do avanço é reflexo do crescimento explosivo no comércio eletrônico nessa temporada de fim de ano: as vendas nos Estados Unidos cresceram 15% entre 1º de novembro e 26 de dezembro, segundo a empresa comScore.

Burkeen disse que a UPS espera que a taxa de devolução avance 7,7%, o que significa que a porcentagem de devoluções sobre as vendas totais recuou, apesar de regras mais favoráveis ao consumidor.

Grande parte desse resultado tem relação com a melhora dos websites, incluindo a capacidade de rotacionar a imagem de um produto em 360 graus.

/ REUTERS