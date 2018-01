Devolve meu troféu! - Link - Estadão

O bug do milênio chegou com data e local diferentes dos previstos. Ao invés de paralisar os computadores na virada de 1999 para 2000, o apocalipse tecnológico afetou cerca de 24 milhões de Playstations 3 ao redor do mundo devido a uma falha no relógio interno, nesta segunda (o aparelho achou que estávamos em um ano bissexto e que do dia 28 iríamos para o dia 29, ao invés de 1º de março). O caos nos consoles foi apelidado de ApocaliPS3.

Esse é o “Fat”, modelo que foi afetado pelo bug Foto: Divulgação

O problema afetou apenas a primeira geração de consoles, os fats (aqueles mais gordinhos) e fez com que jogos não rodassem, arquivos salvos fossem perdidos e troféus sumissem das prateleiras onlines dos gamers. Hoje, terça-feira, os consoles da Sony voltaram a funcionar normalmente, após o sistemas internos dos consoles se autorregularem, a maioria das pessoas recuperou tudo que perdideram momentaneamente. Mas algumas pessoas continuaram sem seus troféus. Você é um deles? Então segue ai embaixo que nós explicamos como fazer para levar os canecos pra casa mais uma vez.

Primeiro, uma breve explicação: tudo que você faz logado à rede PSN, fica guardado em um servidor da Sony (uma espécie de back-up). Assim, se os seu console apagou seus dados, ainda há a “cópia” no servidor geral. Por isso, você não perdeu nada ainda. Coloque o game para rodar novamente no seu console e reinstale o sistema de troféus. Saia do jogo e sincronize a coleção de troféus que consta no seu console com a do servidor (a que irá prevalecer será a do servidor, ou seja, a certa). Caso ainda não tenha dado certo, saia e entre da rede PSN e faça o processo novamente. Você terá de volta os seus troféus, ganhos com tanta insônia.