Dez anos de BlackBerry - Link - Estadão

O Engadget fez um espacial com os dez anos do aparelho que mudou da maneira de ler e-mails e e ajudou a moldar, de certa forma, o mercado de smartphones que temos hoje.

Em 1999, gigantes como a Microsoft quebravam a cabeça para procurar maneiras para levar o PC ao bolso. Ao mesmo tempo, o e-mail se tornava uma ferramenta fundamental de comunicação no meio corporativo. E foi então que surgiu em 1999 o BlackBerry, aparelho criado por uma até então desconhecida startup canadense – a Research In Motion – que tinha uma tecnologia inovadora e foi uma das primeias a apostar no e-mail como o futuro da comunicação.

A empresa apresentou em 1998 seu Inter@ctive Pager 950, aparelho que prometia aos usuários mandar mensagens de texto sem erros, de maneira revolucionária e com entrega garantida. O aparelho era vendido por US$ 350 e custava US$ 25 mensais. Foi então, no ano seguinte, que começou a novidade de verdade.

1999 – em 19 de janeiro de 1999, a empresa decidiu apostar de vez no e-mail e lançou uma solução chamada “BlackBerry”: uma versão do Inter@ctive Pager 950 que permitia a sincronização com contas do Microsoft Exchange. O aparelho era simples e robusto, com um teclado QWERTY confortável.

2000 – em abril de 2000, a RIM lançou seu BlackBerry 957 e a versão 2.0 de seu sistema operacional. O negócio começou a pegar. A RIM fez uma parceria com a empresa de telefonia Nortel, e a AOL criou uma versão de seu Instant Messenger para o BlackBerry. O plano mensal custava R$ 9,95 por mÊs para 25kb de dados (o ano era 2000, lembra?).

2001: surgem outras parcerias: Voice Stream (atual T-Mobile), a italiana Tim e, por fim, com a Nextel

2002: pela primeira vez a RIM lança aparelhos apropriados também à voz. Até agora, os BlackBerry estavam voltados demais aos dados – e não à voz – além do teclado ser desconfortável para digitar números. Em 2002 veio, então, a série 6810 e 6820, com fones apropriados. Ao mesmo tempo, a concorrência se acirra: Palm e Nokia lançam smartphones.

2004: enquanto a Palm tem um grande sucesso com a linha Treo, a RIM conquista seu milionésimo assinante. Nada mau. A empresa lançou a linha 7100, com um teclado misto: meio comum, meio QWERTY com duas letras por tecla.

Pearl

2005: o número de assinantes chega a 5 milhões. Chega a série 8700, que firmou a RIM como a primeira empresa na América do Norte a oferecer aparelhos compatíveis com a rede EDGE e telas QVGA.

2006: a RIM luta para fazer seu público crescer. Nesse ano, os vendedores trataram de se esforçar para provar que o BlackBerry não era só para executivos. Para atrair o público, a empresa lançou o Pearl, aparelho bonitinho com uma câmera de 1,3megapixels. Mais para frente, surgem versões mais modernas da linha com câmeras de 2.0mp, Wi-Fi e GPS. – o suficiente para garantir três anos de longevidade no mercado.

2007: a empresa decide dividir seus aparelhos em públicos-alvo. No início do ano, é lançada a linha Curve, que existe até hoje. São apresentados os modelos Curve 8300 and 8800.

2009: A empresa lança o Storm, seu primeiro aparelho com tela touchscreen, enquanto a concorrência se acirra. Além do iPhone, há os celulares Android e uma infinbidade de smartphones de várias marcas. A BlackBerry conseguiu, ao longo desses dez anos, construir uma marca forte e sólida baseada na inovação. E continua crescendo: em três meses, foram mais de quatro milhões de usuários.

Mas, com o mercado cada vez mais competitivo, será que a marca seguirá firme pelos próximos dez?

É esperar para ver.